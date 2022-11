Camacho dice que no dará el brazo a torcer 'ante presiones del Gobierno'

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“No vamos a dar el brazo a torcer ante quienes no quieren escuchar al pueblo, ni de quienes están buscando negociar por abajo; no lo vamos a hacer porque tenemos un mandato del pueblo y a este no se lo traiciona nunca”, dijo el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el atrio del Cristo Redentor en el segundo anillo, donde se realizó un encuentro de iglesias cristianas.

Este jueves el departamento de Santa Cruz ingresa en el día 20 de paro cívico indefinido y la primera autoridad del departamento cruceño aseguró que el Comité Interinstitucional se encuentra unido, al igual que la población que continúa en las calles.

La autoridad también pidió retomar las oraciones en cada rotonda y señaló que Santa Cruz es un pueblo de fe. Además dijo no temer a ningún tipo de amenazas puesto que las viene recibiendo desde el 2019.

“Yo no le tengo miedo ni a Evo, ni Arce, ni a ningún masista. Y no tengo miedo porque yo creo en Dios y en el pueblo valiente que tenemos que sigue siendo el ejemplo de fe, convicción, principios y unidad”, agregó.

Se espera que este jueves el Comité Interinstitucional sostenga una reunión para conocer el informe de los técnicos que participaron de la mesa técnica realizada en Trinidad y para asumir nuevas medidas de presión.