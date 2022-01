Camacho: "Hay una preocupación del MAS y es porque la DEA le está pisando los talones a Evo Morales"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció este miércoles en respuesta al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Gobierno que emitió un pronunciamiento en el que cuestiona su gestión y que lo vincula con el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y ahora detenido en la cárcel de San Pedro, Maximiliano Dávila.

En contacto con Notivisión, la primera autoridad departamental calificó de "gracia e ignorancia" el pronunciamiento del MAS-ISP y que entiende que se trate de una preocupación justificada del MAS porque "la DEA le está pisando los talones a Evo Morales".

"Estoy seguro que el presidente (Luis) Arce está muy contento porque la DEA le sacará a su incordio de su lado", dijo Camacho.

Señaló que el partido de Gobierno sabe que no se callará porque no le han podido encontrar nada. "Yo he llevado una vida recta lo cual es el mejor legado para mis hijos”, indicó.

Más temprano, Camacho expresó su sorpresa porque hasta la fecha el expresidente Evo Morales no se pronunció ante la detención de Dávila, exjefe policial que durante su gestión fue su mano derecha.

"El que nada debe, nada teme y creo que la justicia sin mirar colores políticos debe actuar en función de la realidad, deben investigar los nexos porque quienes asumieron los altos mandos policiales eran cercanos al entorno del expresidente Evo Morales", afirmó.