Camacho no viajará a Cochabamba: “No avalaremos una reunión de masistas que sacará una fecha en 2024”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, participó en el cabildo realizado la noche de este miércoles en la Villa Primero de Mayo. Durante su intervención la autoridad confirmó que no asistirá a la cumbre por el Censo que fue convocada para este viernes en Cochabamba.

La autoridad reiteró el pedido de que la reunión se realice en Santa Cruz, lugar donde se registra el paro cívico indefinido que exige la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

"No soy del criterio que debamos ir a la ciudad de Cochabamba bajo ningún motivo porque eso es irrespetar a nuestro pueblo, siempre dijimos que estamos abiertos a cualquier diálogo, pero no vamos a ir avalar con nuestra presencia, una reunión de masistas que lo único que quiere es sacar una fecha para el 2024. No están llamando a una reunión para poder consensuar".