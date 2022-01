Camacho: "Por intereses personales no puede ser modificada una Constitución"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho fue consultado sobre el pedido de que haya una Asamblea Constituyente para poder modificar la Constitución Política del Estado (CPE), a esto manifestó que primero se deben conocer los motivos por el cual se quiere abrir la CPE, ya que si la necesidad de modificar las leyes es para beneficiar a intereses personales esto no puede ser posible.

“Si lo que busca el señor Morales es habilitarse para ser candidato, está equivocado, ya que por intereses personales no se puede modificar, la Constitución debe ser modificada en función a las necesidades del pueblo, como lo es el Federalismo que ya lo hemos propuesto”, remarcó Camacho al decir que no se puede jugar con la CPE, porque es la Carta Magna de un pueblo.

Asimismo, la autoridad Departamental considera que en estos momentos el MAS está dividido y se puede ver el descontento de su misma gente y con seguridad esto se debe a la imposición de su jefe (Evo Morales) de querer hacer y deshacer como siempre lo ha hecho con su partido y con Bolivia, pero él no se da cuenta que ya Bolivia le dijo no, no más Evo Morales.

En otro tema, el Gobernador dijo que espera que el gabinete que asuma a partir del 22 de enero sea menos político porque lo que el país necesita es gente que actúe, que haga cosas por su país y que no esté buscando simplemente mentir ni buscar que se dice una cosa, cuando se hace otra.