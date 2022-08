Camacho se defenderá en libertad por la supuesta compra irregular de camión bombero

Santa Cruz - Bolivia

Este miércoles el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, brindó su declaración informativa en la Fiscalía por la supuesta compra irregular de un carro bombero. Se dispuso que la autoridad se defienda en libertad.

"Acudimos de acuerdo a la citación que hizo el Ministerio Público (...) No me abstuve a declarar, todo estaba de acuerdo a lo que manda la ley y me han dispuesto la libertad", dijo la primera autoridad del departamento a su salida del Ministerio Público en compañía de su abogado, Martín Camacho.