Camacho: “Siempre aparecen con acciones populares porque manejan la justicia”

Santa Cruz, Bolivia

El Gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, se refirió sobre la acción popular presentada por el concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Pacheco, con la que busca frenar el paro indefinido que iniciará desde las 00:00 de este sábado 22 de octubre. “Son acciones que pretenden impedir el paro pero que está no dará resultado”, señaló la primera autoridad departamental cruceña.

“Esto no es de ahora, siempre aparecen con acciones populares porque manejan la justicia y quiero que sepan los jueces, fiscales, vocales o quienes estén a cargo de eso, que por encima de todo lo que ustedes puedan decir como Movimiento Al Socialismo (MAS) esta es la voluntad de un pueblo y como máxima institución un cabildo de la voz democrática de un pueblo que ha determinado ir a un paro cívico”, aseveró el Gobernado cruceño.

Recordemos que, el concejal del MAS presentó el miércoles 19 de octubre, el pedido ante el tribunal de alzada para que se dé la orden de no llevar adelante el paro indefinido, además culpó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, al presidente y vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y Fernando Larach, y también a rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar,de impulsar el paro.

“ No están yendo contra un paro de Camacho, ni de un presidente, ni de un concejal, están yendo contra el mandato de un millón y medio de personas , pero no es novedad que no quieran aceptar, tomar en cuenta ni escuchar la voz de un pueblo, cuando sabemos que es un partido fraudulento (MAS) que quiere volcar siempre para su lado y a su conveniencia”, manifestó Camacho.

Pacheco aseguró desde el Palacio de Justicia que la accion popular es para que se garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos que viven en Santa Cruz, condenando así la movilización del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo.

“Aquí estamos como ciudadanos y vamos a llevar adelante un paro indefinido exitoso, pacifico, pero un paro firme y valiente”, expresó la primera autoridad departamental cruceña.