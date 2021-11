Cambian al comandante de la policía en Tarija tras la jornada de violencia en el segundo día de paro

Se determinó el cambio del comandante Departamental de la Policía de Tarija, Said Ávila, en remplazo ingresa el coronel Víctor Vásquez, tras los hechos acontecidos en el marco del segundo día de paro, protagonizado este martes en Tarija, donde se enfrentaron universitarios con afines del Movimiento al Socialismo (MAS),

El ahora excomandante Departamental de la Policía de Tarija, coronel Said Ávila, manifestó este miércoles, que deja las funciones en cumplimiento a las determinaciones establecidas por sus superiores, agregó que se va con la satisfacción de haber cumplido.

Según la exautoridad policial, su salida se debe a que cumplió 31 años de servicio en la institución, por lo que le correspondería según dijo pasar al servicio pasivo, agregó que no cumplirá otro cargo debido a que no le correspondería.

“Ya cumplí 31 años de servicio y me corresponde pasar al servicio pasivo. Me presentaré a La Paz a sacar ese memorando como corresponde, cumpliendo la ley orgánica y la CPE y entonces estaré en el servicio pasivo y no ocuparé ningún otro cargo porque no me corresponde”, aseveró Ávila.