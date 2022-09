Camión pierde los frenos y se vuelca en El Alto

El Alto

La mañana de este miércoles los frenos de un camión dejaron de funcionar provocando un accidente de tránsito en la avenida 6 de marzo, zona Senkata en la ciudad de El Alto. El hecho se produjo cerca a las 7 de la mañana.

De acuerdo a informes preliminares, el chofer del motorizado intento frenar varias veces sin tener éxito por lo que se chocó contra la jardinera y posteriormente dio un vuelco de costado.

“Me ha trancado un Nissan Condor, porque mi freno de atrás no ha agarrado, me he tenido que arrinconar a la pared echarme solito ya no pude frenar”