Campesinos advierten con una 'matanza' con avasalladores si Gobierno no interviene en Las Londras

Santa Cruz - Bolivia

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTC) de Santa Cruz advirtió con una “matanza entre bolivianos” en el predio Las Londras de la provincia Guarayos, si es que el Gobierno no interviene. Hasta el cierre de la presente nota, ni algún ministerio o el propio ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se pronunciaron por este hecho.

Desde el fin de semana, un grupo de avasalladores armados tomó 8.500 hectáreas de la subcentral Pailitas. Esta toma se dio de manera violenta, en el que según denunciaron los campesinos, los avasalladores serían al menos 200 personas que están fuertemente armados.

“Nos duele como dirigentes que las autoridades no actúen. Esto va ser hasta que los de la Única (FSUTC) tomen coraje y se animen a meterle bala y habrá una matanza entre los bolivianos”, expresó una persona integrante de la federación.

La subcentral Pailitas está conformada por cinco comunidades: Chuchial, El Tigre, Las Golondrinas, 24 de septiembre y Mil Estrellas. Todas están afiliadas a la FSUTC. Los dirigentes pidieron un pronunciamiento por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Por su parte el director departamental del INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, dejó en manos de la Policía el conflicto y dijo que en noviembre del 2021 se determinó que, de los 16 predios 11 son tierras fiscales no disponibles y que ahora es la Fiscalía junto a la Policía las que deben investigar las denuncias de avasallamiento.

"Nosotros (INRA) no estamos conociendo porque no tenemos competencia, no podemos afirmar algo que no estamos investigando, no estamos en el lugar, damos las referencias del caso porque son temas vigentes", argumentó Rojas.

El fin de semana, la Policía intervino un enfrentamiento en la subcentral Pailitas, cada día el conflicto se fue agravando hasta que la mañana de este jueves un joven que es parte de la FSUTC fue herido de bala por parte del grupo de avasalladores.

Dirigentes de la Subcentral Pailitas identificaron a Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza como los cabecillas del grupo armado que los atacó y despojó de sus predios. Estas personas serían las mismas que en octubre de 2021 atacaron y secuestraron a un grupo de periodistas, policías y trabajadores en la zona de las Londras.

