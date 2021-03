Candidato a gobernador en Japón sorprende en conferencia de prensa vestido como “Joker”

Cargando...

Chiba, en Japón

Yuusuke Kawai, candidato a gobernador de Japón apareció frente a todos con la cara pintada de blanco, con rayas azules a los lados y una chaqueta púrpura decorada con un pañuelo color mostaza, atuendo característico del personaje de DC Comics. El insólitoocurrió en una conferencia de prensa política en Japón, donde el candidato a gobernador de la prefectura (como se denomina a las provincias en ese país) de Chiba dio su presentación disfrazada del famoso villano de películas el " Joker".

Al ser consultado después en relación a porque eligió dar con ese maquillaje y con ese disfraz su presentación, el hombre se justificó en que "el payaso es una especie de héroe oscuro" y "tuvo la impresión de que podría conseguir el apoyo de las masas".

Cargando...

Kawai es director de una agencia de planificación de eventos y además es youtuber, donde sube videos como comediante.

Las propuestas del " Joker" nipón incluyen construir una torre roja, renombrar el aeropuerto de la ciudad de Narita como "Disney Sky", convertir la canción Let It Go, de la película animada Frozen, en el himno de Chiba y, también, prohibir la palabra 'basura' y sustituirla por "fragmento de estrella".