Candidato Roberto Perrogón es sorprendido en un local intervenido por la Intendencia Municipal

En las últimas horas la Intendencia Municipal de Cochabamba intervino un local en el que se consumían bebidas alcohólicas. El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Roberto Perrogón, fue encontrado en el lugar.

En imágenes que circulan por redes sociales se aprecia a Perrogón saliendo del local cubriéndose la cara y escoltado hasta un vehículo.

En una entrevista realizada por un periodista de Notivisión confirmó que se encontraba en el local.

Perrogon señaló que él fue al lugar a explicar su plan de gobierno edil.

“Me invitaron a ese lugar que no es un local como dicen porque me invitaron a una casa privada donde había una concentración de personas del Distrito que me estaban esperando. Pasamos por ahí a saludarlos y hacerles conocer parte del que es nuestra propuesta. Termino de hablar y me diento y con patadas empiezan a entrar personas y la verdad me sentía aturdido”, puntualizó.