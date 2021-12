Cárcel para el hombre que secuestró, dopó y violó a Daniela Estrella

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Luego de una audiencia de medidas cautelares, un juez determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Sebastián Varones para Óscar S.C., acusado de los delitos de violencia familiar y doméstica.

Se trata de la persona que la Policía aprehendió después de que Daniela E.M., su ex pareja, lo denunciara por presunto secuestro y violación. Ella estuvo desaparecida por cinco días.

La joven fue buscada desde el pasado jueves 2 de diciembre, el acusado se la habría llevado a la fuerza en su motorizado, dopándola, golpeándola y abusando sexualmente, todo sucedió en el departamento de Oruro.

Daniela de 26 años fue rescatada la noche del martes 7 de diciembre, tras lo cual se evidenció que la misma sufrió golpizas y violaciones por parte de Óscar, que incluso la habría mantenido bajo efectos de sustancias controladas para evitar su escape.

La ex pareja de la víctima era buscado desde que la joven desapareció, el pasado 2 de diciembre. “En ningún momento la he secuestrado, ni retenido contra su voluntad, jamás. Vino conmigo por su propia voluntad, yo no le hecho nada. No le hice nada, nada son calumnias”, dijo a la Red Uno Óscar.

El abogado de Daniela, Gariel Aseñas, dijo que pedirán 20 años de cárcel para la ex pareja de la joven, madre de dos hijas. “Mi clienta ha tratado de escapar, cuando fue rescatada indicaron que estaría dopada”, indicó el jurista.

La Jefa del Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Tatiana Herrera, informó que Estrella fue agredida el 27 de noviembre, por su ex pareja, a quien dejó cuatro meses antes. La joven se dedicaba al comercio ambulante.