“No la secuestré, ella vino por su propia voluntad”, dijo la ex pareja de Daniela Estrella

Cochabamba, Bolivia

La ex pareja de Daniela Estrella Espinosa Marin, identificado como Óscar Siñani. era buscado desde que la joven de 26 años desapareció, el pasado 2 de diciembre, durante la mañana presentó su declaración en la Fiscalía.

“En ningún momento la he secuestrado, ni retenido contra su voluntad, jamás. Vino conmigo por su propia voluntad, yo no le hecho nada. No le hice nada, nada son calumnias”, dijo a la Red Uno Óscar.