Violó a su propia hija durante 6 años, la justicia determinó 30 años de cárcel

Sipe Sipe, Cochabamba

El terrible caso se registró en el municipio de Sipe Sipe, la víctima de 11 años era violada por su propio padre desde que tenía 6 años. El caso fue descubierto cuando la hermana de la víctima vio el abuso, le contó a su madre y ésta denunció el hecho en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó que el Ministerio Público demostró que Félix B.C. es autor del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente cometido en contra de su hija, de 11 años, quien fue victimada desde que tenía seis años.

El Juzgado Mixto, Comercial, de Familia e Instrucción Penal No. 1 de Sipe Sipe valoró las pruebas y dictó sentencia de 30 años de cárcel a cumplirse en el penal de El Abra.

La madre de la víctima formalizó la denuncia contra su esposo el 24 de agosto. Personal de la FELCV e Inteligencia capturaron al denunciado en inmediaciones de la avenida Santa Cruz y Blanco Galindo el pasado 25.

“¡Es un monstruo, no debería existir, pido 30 años de cárcel para este maldito! Pido justicia para mi hija. El me llamaba cada que salía, yo jamás me di cuenta, cómo pudo pasar esto!!! Quiero que se pudra en la cárcel, el amenazó a mis hijas si me avisaban, él nos iba a matar”, dijo la madre.