Carlos Romero: “El binomio es legítimo, pero la dirección política del proceso es Evo Morales”

Cochabamba, Bolivia

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó este miércoles que, si bien el binomio del MAS que gobierna es legítimo y ganó las elecciones por mérito propio, la dirección y estrategia del proceso de cambio corresponde a Evo Morales.

Romero hizo esa declaración en Chimoré, lugar donde asistió al acto por el regreso de Morales a Bolivia.

“El binomio que está ejerciendo el gobierno es un binomio legítimo que ha ganado por propio mérito la presidencia y vicepresidencia del Estado, pero la dirección política estratégica del proceso es Evo Morales”, afirmó Romero.

Sostuvo que el regreso del exmandatario a Bolivia brinda fortaleza al pueblo boliviano. Además, aseguró que el liderazgo de Morales era indiscutible e histórico, teniendo en cuenta la multitudinaria concentración que todavía logra.

Señaló que dio la cara “valientemente” a la persecución y que nunca traicionó a Morales. Aseveró que, cuando estaba encarcelado, incluso le ofrecieron involucrar al expresidente con narcotráfico a cambio de favorecerlo judicialmente.

“Cuando me visitaron en San Pedro y me dijeron que lo involucre a Evo Morales en un caso de narcotráfico a cambio de recibir ayuda jurídica, me he resistido tenazmente”, expresó.

Carlos Romero señaló que entonces comunicó esa situación a Morales telefónicamente y que por esos se siente orgulloso.