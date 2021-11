Carmelo López: “Los maestros deben asistir a sus fuentes laborales”

El director del Servicio Departamental de Educación (Seduca), Carmelo López, manifestó este lunes, que los maestros deberán asistir a sus fuentes laborales, dando cumplimiento al instructivo del Servicio Departamental de Educación.

El director del Seduca, afirmó que la ciudad de El Alto, se encuentra completamente habilitada para pasar las clases presenciales.

Así mismo agregó que pese a la disposición, los padres de familia podrán decidir si llevan o no a sus hijos a los colegios, ya que agregó que es necesario cuidar la salud de todos, por lo que señaló que se podrá efectuar una educación hibrida, combinando ambas modalidades de educación.

“En El Alto las clases son presenciales, semipresenciales y a la vez a distancia, porque no podemos dejar de lado la educación a distancia, puesto que ya hemos ingresado a una era digital, y por lo tanto la educación a distancia va continuar, y si el padre de familia no quiere enviar a la unidad educativa al estudiante, no se envía”, puntualizó López.