Carolina Ribera: "Si enjuician a mi madre, tienen que procesar a los órganos que avalaron su Gobierno"

Cargando...

La Paz - Bolivia

La hija de la expresidenta Jeanine Áñez, Carolina Ribera, cuestionó que se acelere el proceso del caso "golpe II" y demandó que en caso de que sea sentenciada también sean enjuiciados los miembros de todos los órganos del Estado que prácticamente avalaron su gobierno transitorio.

Ribera subrayó que en el proceso de transición del gobierno en 2019 participaron diferentes órganos del Estado como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). "¿En qué queda el gobierno actual de Luis Arce, si fue mi madre la que llamó a las elecciones?", cuestionó.

"Si enjuician a mi madre, también tienen que enjuiciar a todos los Órganos que avalaron su gobierno. A la Asamblea Legislativa, a cada uno de los parlamentarios que estuvieron en 2019 con más de dos tercios del MAS. Al Órgano Constitucional (Tribunal Constitucional Plurinacional) que avaló el gobierno a mi madre; incluido el Órgano Judicial, quienes hoy se hacen a los ciegos, sordos y mudos, siendo los verdugos de Jeanine Añez, siendo que el 2019 avalaron todo su gobierno", aseveró Ribera.



En la Asamblea Legislativa Plurinacional, con Eva Copa a la cabeza por el MAS se aprobaron leyes "clave" para llevar adelante, por ejemplo, las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales; también aprobaron la ampliación del mandato de Áñez y de los legisladores que en ese tiempo eran miembros de la ALP y de la misma forma de los gobierno subnacionales



La semana pasada, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el TCP rechazó el recurso de inconstitucionalidad directo presentado por Áñez que dejó en pausa el desarrollo del juicio por el caso "golpe II". La abogada Norka Cuéllar informó que fue por falta de documentos y cuestionó que no les hayan pedido los mismos. Ante esa situación, la defensa de la exmandataria presentó un recurso de complementación y enmienda. Espera que todavía no se reanude el proceso.



En criterio de Ribera, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no le interesa la justicia y que con todos los procesos que llevan adelante pretenden ocultar la verdad de los hechos ocurridos en 2019 y con ello la presidencia transitoria.



"Si firman la sentencia, si condenan a mi madre, firman (también) la sentencia de muerte para la democracia en Bolivia, y eso tenemos que tener presente todos los bolivianos, de que nos están quitando la democracia, nos están quitando la libertad y están utilizando a mi madre", precisó.

Asimismo, aclaró que el caso "golpe II" no es para esclarecer las muertes en Senkata y Sacaba ocurridos durante la crisis política del 2019, sino para negarle la presidencia a su madre.