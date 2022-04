Carvajal denuncia que fue ‘secuestrada’ por supuestos comunarios interculturales en Tarija

Tarija

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), Amparo Carvajal, denunció este lunes que fue secuestrada por supuestos comunarios interculturales, cuando se dirigía a la reserva de Tariquía en el departamento de Tarija, para atender una denuncia por supuesta vulneración a los derechos humanos.

Según la presidenta de la Apdhb se dirigía a esa zona y fue interceptada por dirigentes quienes pretendían trasladarla en un vehículo, ella se habría negado a subirse al mismo.

"Me tienen sin dejar pasar. Hablo con estos señores, que no los conozco bien, son interculturales y me dicen que yo no paso, he llamado a la fiscal y a los policías, voy a ver si vienen a rescatarme”, aseveró Carvajal.