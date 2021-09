Casi le arranca la oreja y la víctima rogó para que liberen a su agresor

Cochabamba, Bolivia

Un hombre, no contento con golpear a su esposa, le mordió la oreja hasta arrancarle un pedazo. Tras la denuncia realizada por la madre de la víctima, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Estación Policial Integral (EPI) del Sur aprehendieron al agresor; pero la afectada, quien resultó con 30 días impedimento médico legal, llegó hasta el lugar para pedir que el acusado sea puesto en libertad.

De acuerdo con la Policía, durante la aprehensión del acusado de 30 años, la víctima se habría opuesto a sea trasladado a dependencias policiales. Sin embargo, la FELCV dio a conocer que el caso será seguido de oficio por el Ministerio Público.

Por su parte, la responsable de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de Cochabamba, Tatiana Herrera, señaló que el hombre es reincidente y es la segunda vez que la víctima decide no denunciar a su agresor.

“Lo lamentable de este caso es que la víctima, a pesar de haber sido sometida a una cirugía de reconstrucción de la oreja, estaba desesperada por ir tras el agresor (…) Y no es la primera vez que el hombre la maltrata, ya que de una anterior agresión hay un certificado médico forense con tres días de impedimento. En aquella oportunidad, marido y mujer huyeron al municipio de Sacaba y el caso quedo estancado”, señaló Herrera.

La jefa del SLIM lamentó que nuevamente la víctima se rehúse a denunciar a su agresor y más al contrario, insista ser ella la responsable para que su pareja la agreda por haberle reclamado cuando estaba bajo efectos del alcohol.

“Voy arreglar a buenas nomás, no voy a llegar más allá, debo al banco y no quiero que mi esposo vaya a la cárcel”, manifestó la mujer en dependencias de la FELCV de la EPI Sur. A pesar de las múltiples lesiones que la mujer presente en su rostro, insiste que será ella quien solucione sus problemas y pidió a las autoridades no meterse en su relación.