Caso Betsabé: Aprehendieron a la ex pareja del teniente Mina

Cochabamba, Bolivia

La policía procedió con la aprehensión de la ex pareja del teniente Boris Mina Alanes, según denuncias mantenía comunicación con el oficial y le dio apoyo económico hasta el 17 de agosto, la aprehendida fue trasladada desde Sucre.

La ex esposa de 32 años, mantuvo contacto a través de Whatsapp y Messenger, el oficial le propuso retomar la relación y pretendían reunirse en el departamento de Sucre, donde se encontraba la mujer.

“Este ciudadano en los últimos días tomó contacto mediante Messenger y Whatsapp, toda esta situación nos hace ver que esta mujer sabía lo que estaba ocurriendo, le brindaba apoyo económico, le prestaba esa colaboración y le pidió continuar su relación”, manifestó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, Rubén Lobatón.

También se procedió al arresto de los padres del oficial, prestarán la declaración informativa policial. Lobatón advirtió que las personas que no brinden información sobre el teniente o los hechos serán arrestados bajo el delito de encubrimiento.

La mujer fue trasladada hasta oficinas de la FELCV de Quillacollo, donde prestó su declaración informativa, también fue notificada en el proceso por el presunto delito de encubrimiento.

Restos óseos encontrados en la Maica

Los padres de la víctima exigen celeridad en las investigaciones y que se agilice el estudio forense que realizan a los restos humanos hallados en la zona de La Maica, el martes, porque temen que pertenezcan a su hija, debido a las prendas encontradas en el lugar.

“Nos han tomado a mí y mi esposa sangre. Yo sé hemos hablado con el fiscal, dice se está moviendo, se está moviendo, pero si nos quedamos quietos piensan que nos hemos cansado (…) La familia del ex policía sabe el paradero de su hijo”, declaró el padre de Betsabé.

También hallaron una cadena con un crucifijo que probable sería el que usaba el teniente, pero todo eso están siendo investigado.

Los restos calcinados fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que sean valorados por el equipo antropológico forense y se determine el sexo, data y posibles causas de la muerte. En el lugar había cabellos y retazos de prendas de vestir.

“Yo no me voy a rendir hasta que se esclarezca todo, no voy a parar (…) ¡Ustedes son madres, padres! ¡Esa familia no tiene corazón! ¡Sabe dónde está su hijo! ¡Sabe dónde está!”, fue la desgarradora declaración de la madre.

Antecedentes

Betsabé desapareció el 11 de agosto. Ese día, se encontró con Adán Boris Mina su enamorado, pero no volvió más a casa. El efectivo no se presentó a su fuente laboral y no pidió ningún permiso.

Tiene antecedentes de violencia. En 2018, fue acusado de intento de feminicidio contra su ex pareja, quien desistió de la denuncia y el caso fue archivado.

Agresión

La familia del teniente acusado de posible secuestro de Betsabé agredió a familiares de la víctima. La señora asegura que era la joven quien iba en las noches a buscar al acusado.