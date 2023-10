Caso Desaguadero: Declaró exdirector de la Felcn La Paz y aseguró que pidió el cambio de los involucrados

La Paz, Bolivia

Luego de ser apartado de su cargo como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de La Paz, el coronel Jhonny Rivera Paniagua dio sus declaraciones en el marco de las investigaciones por el caso del tiroteo en Desaguadero, que dejó dos muertos y un herido de gravedad.

Rivera aseguró que, antes del hecho, había pedido el cambio de los dos oficiales involucrados. El policía herido se debate entre la vida y la muerte en el hospital Corazón de Jesús de El Alto.

"El motivo era porque ellos no desempeñaban bien sus funciones que tenían en la Felcn. Solicité su cambio de manera escrita, vía Whatsapp y por llamada telefónica con el jefe de personal de la Felcn de la dirección general", afirmó, según se lee en su declaración.

Además, en su declaración ante la Fiscalía, en calidad de testigo, aseguró que la oficial que murió acribillada con siete disparos de arma de fuego estaba de vacaciones.

Asimismo, se refirió a la grabación de conversación, que circula en redes sociales, donde se señala que habría dado instrucciones aparentemente para manipular la indagación del caso. Reconoció el audio y comentó que era para orientar y calmar la tensión de los oficiales que participaron en el operativo.

"Debía valorar si estaban aptos para funciones operativas laborales y, es en ello, que converso con los funcionarios policiales, donde me ponen en conocimiento que realizaron actos irregulares en el patrullaje, pues habrían usado un vehículo civil minibús rojo y no con lo que reportaron el avance, aclarando que, en ningún momento, me informaron sobre el operativo y sus detalles, solo sobre la irregularidad del minibús", agregó.