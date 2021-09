CC denuncia que el MAS pretende sacar a Reyes Villa para dirigir la alcaldía de Cochabamba

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, denunció este viernes, que el Movimiento al Socialismo (MAS), estaría buscando dirigir la alcaldía de Cochabamba, por lo que pretenderían el alejamiento de Manfred Reyes Villa de ese municipio.

“Tratar de posicionar alcaldías y gobernaciones en las sombras, cuando en realidad no cuentan con el respaldo popular, la gente no va a permitir que saquen a sus autoridades, menos aun cuando están haciendo gestión, cosa que no ha hecho nunca el gobierno central”, manifestó Reyes.