Characayo pretendía cobrar $us 100.000  para no restituir tierras a favor del Estado

Este miércoles el comandante General de la Policía, Johnny Aguilera aseveró que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, pretendía cobrar la suma de $us 100.000 para no restituir tierras a favor del Estado y que los $us 20.000 era un adelanto.

“Apenas estos dineros (20.000 dólares) iban a constituirse en un adelanto para llegar hasta la suma de 100.000, entonces se constata la intención de conseguir otros dineros para las autoridades. (Characayo) quería extorsionar, coaccionar, con la intención de gestionar unos trámites que iban a favorecer a esas autoridades que tenían que realizar una gestión en favor de quienes estaban siendo extorsionados”, aseveró la autoridad policial.

Las víctimas de Characayo denunciaron el hecho ante la Policía quienes actuaron después de que la exautoridad se reuniera con los denunciantes en El Prado de la ciudad de La Paz, momento en el que recibió los $us 20.000, considerados como como prueba material.

Characayo tenía como cómplice al director General de Desarrollo Rural, Hiper Yasmani García, ambos recibieron la suma de dinero solicitada como adelanto.