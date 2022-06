¡Chau filas! Desde hoy los Antecedentes Policiales se obtendrán en línea

Cargando...

Bolivia

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que, a partir de este lunes, las personas que quieran obtener Certificado Único de Antecedentes Policiales (CUDAP) de la Felcc, Felcn o Tránsito, lo podrán hacer a través de internet, por lo que se habilitó la Web https://estadodigital.mingobierno.gob.bo/cudap/certificado, los ciudadanos bolivianos podrán realizar el pago vía QR y podrá ser descargado en cualquier dispositivo móvil.

Por su parte, el presidente del Estado, Luis Arce, destacó este 6 de junio el nuevo sistema electrónico para la emisión de un Certificado de Antecedentes Policiales que la ciudadanía utilizará desde su celular o computadora sin la necesidad de acudir a las oficinas policiales.

“Continuamos con la desburocratización de los trámites y la agilización, hoy tenemos un proceso más corto, más expedito que ha sido generado a través del Ministerio de Gobierno y de un equipo de informáticos”, indicó el primer mandatario. Con este moderno sistema se desburocratizarán los trámites para la emisión del certificado de antecedentes que estará alcance de la población, agregó.

“Esto es muy importante porque evidentemente en la medida en que la población va creciendo, en la medida en que las distancias son largas entre hermanas y hermanos que tienen que aproximarse a una agencia del Banco Unión, a la Policía Boliviana, en ese caso, para pedir una certificación en el pasado ahora se ven acortadas básicamente por la utilización de la tecnología, eso es un elemento fundamental”, señaló.

Mediante un acuerdo entre la Policía y el Banco Unión ahora los usuarios podrán cumplir con el pago mediante la aplicación y sin la necesidad de filas obtendrán su certificado digital único.

Cargando...

Asimismo, el primer mandatario manifestó que, de momento, el antiguo sistema continuará vigente para la población que no pueda acceder al sistema electrónico. “El viejo sistema todavía va estar en vigencia porque hay muchas personas que no se adecuan al tema electrónico, no se preocupen vamos a seguir con el mismo proceso hasta que poco a poco la población vaya ingresando en esta lógica de un gobierno electrónico”, explicó.

Arce remarcó que este proceso será de gran ayuda a la población porque con estas herramientas se acortará la distancia y el tiempo para tramitar estos trámites en beneficio de la población.