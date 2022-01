Choquehuanca dice que en el "Estado Plurinacional nadie deber ser dueño de nada" y pide superar "el divisionismo"

Cargando...

La Paz - Bolivia

En un breve discurso de 7:52 minutos, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, emitió su mensaje por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.

El segundo mandatario inició su discurso haciendo una reflexión sobre los valores del actual proceso político y social que vive el país.

“En el Estado plurinacional nadie debe ser más que nadie, nadie debe sentirse dueño de nada y de nadie. Nuestro compromiso es construir hermandad, es autogobernarnos, donde el pueblo es escuchado, gobierna y participa en la construcción de una nueva sociedad cada vez más incluyente, cada vez más democrática, más participativa, más transparente y cada vez con más justicia social, tal como establece la Constitución”, afirmó Choquehuanca.

El acto de homenaje al Estado Plurinacional contó con la participación de los ministros de Estado y dirigentes de las organizaciones sociales, aunque se notó la ausencia del presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales.

Choquehuanca llamó a “superar el oscurantismo desde el Estado que ha gobernado con la imposición el miedo, la impunidad y la persecución”.

Acotó que "el proceso de cambio ha disipado el miedo con la reflexión crítica, con las comprensiones los valores, y las tradiciones, construyendo el mejor camino para avanzar con luz para todos y todas, ya no solo para algunos".

No debemos olvidar que el proceso de cambio es inseparable del camino del vivir bien. No debemos olvidar que la lógica divisoria, excluyente y confrontacional no es originaria y no es nuestra porque es foránea", dijo.

Señaló que "el divisionismo vino con la colonia para debilitarnos, dominarnos y asaltar nuestros recursos naturales, sostuvo.

'El vice' sostuvo que la crisis del capitalismo moderno, la “intensificación del caos, obsesión por la división y desinformación para falsificar la verdad nos hacen olvidar que tenemos raíces fuertes y sabiduría suficiente para encarar esta crisis”.

Añadió que “nos estamos olvidando que la lógica divisoria impuesta por los colonizadores ha silenciado nuestra trialéctica ancestral, que fue capaz entre los distintos y garantizar armonía en la vida de nuestros pueblos”, pero que tampoco se olvide que “la mentira, codicia, racismo división y recolonización son las dos caras de la misma moneda”.

Recordó que entre el 2006 y el 2019 se han implementado políticas incluyentes que nunca antes se vivieron y que fueron capaces de realizar reformas y soluciones de los problemas reales que ha consolidado a los pueblos

Dijo que el objetivo es fortalecer el horizonte del Estado Plurinacional en materia identitaria para consolidar una comunidad política fusionada entre Estado y la sociedad capaz de relacionarse con el Estado mundo en igualdad de condiciones y aportar al mundo desde nuestra lógica y sabiduría”.

Llamó a cumplir los principios del “Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo) y añadió el “ama llunku (no sea servil y adulón).

El 12.° aniversario del Estado Plurinacional se realizó con un ritual andino y aforo reducido debido a las restricciones que impuso la pandemia.