Científicos españoles logran crear en China 'embriones quimera' con mezcla de mono y humano

Parece ciencia ficción, pero en realidad es ciencia, a secas, y tiene acento español. Un equipo de científicos de varios países del mundo, liderado por el científico español Juan Carlos Izpisúa, ha creado en un laboratorio chino 132 embriones con mezcla de mono y humano.

Mediante el cultivo de células de una especie (en este caso humano) dentro de un organismo de otra diferente (monos), han logrado generar "embriones quimera" humano-mono, nombre que reciben aquellos animales generados al mezclar células embrionarias de distinta especie.

A cada uno de los embriones de mono en fase de blastocisto (con seis días de desarrollo) se le inyectaron 25 células humanas, en concreto células madre reprogramadas pluripotentes -capaces de convertirse en todo tipo de células del cuerpo- con una proteína fluorescente.

Las células sobrevivieron y se integraron en el embrión. Un día después se detectaron células humanas en 132 embriones y diez días después todavía 103 de ellos continuaban desarrollándose. La supervivencia pronto empezó a disminuir y 19 días después solo tres quimeras seguían vivas.

No obstante, esto es un avance notable en esta práctica, ya que la generación de quimeras entre humanos y animales no suelen soportar tan alta eficiencia e integración de las células humanas en la especie donde se han introducido.

El objetivo del experimento que ha sido publicado en la revista Cell es "generar algún día tejidos humanos para el trasplante", asegura Izpisúa a EFE, que señala además que ayudará a "testar nuevos medicamentos para enfermedades humanas con más precisión que en los modelos de animales tradiciones".

"Este trabajo es importante para ahondar en el conocimiento sobre la comunicación celular durante la embriogénesis y la evolución, así como para una variedad de aplicaciones en investigación y medicina regenerativa", señala Izpisúa.

Comprender esta comunicación molecular ofrecería una visión única de las primeras etapas del desarrollo humano. Esta quimera permitiría conocer mejor cuales son las barreras impuestas por la evolución para la creación de animales de diferentes especies y entender los mecanismos moleculares para poder superarlos.

La creación de quimeras ha sido ampliamente tratada en la literatura universal, discutida por la comunidad científica y una línea roja para la Bioética. Por el momento no se ha realizado ninguna implantación más allá de las primeras fases embrionarias y no se conoce si sería posible. Este experimento es un primer paso; todavía no sabemos hacia donde.