Cientos de personas llegaron a la Plaza para dar su apoyo a Manfred Reyes Villa

Cochabamba, Bolivia

A primeras horas de la mañana cientos de personas se concentraron en la Plaza 14 de Septiembre, para dar su apoyo al alcalde Manfred Reyes Villa y en contra del proceso que se lleva en su contra por el caso “El Sillar Alterno”.

Los movilizados llegaron en una marcha y aguardaron que el alcalde Reyes Villa participe de la iza de la bandera, como cada lunes de la semana, mostraron su apoyo al edil con banderas celestes y al grito de "Manfred, amigo, el pueblo está contigo".

Durante entrevista con El Mañanero, la autoridad edil recordó que hace poco más de dos meses presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y explicó que la misma fue admitida bajo el argumento de violación a sus derechos humanos, toda vez que fue juzgado mientras el mismo no se encontraba en el país.

"El Ministro de Justicia anunció que no se puede juzgar en rebeldía a nadie, pero en una semana mágicamente ha desaparecido esa ley. Entonces yo mismo he presentado una acción en la CIDH donde ha salido a mi favor en la inadmisibilidad diciendo que no se puede juzgar a una persona en rebeldía", manifestó.