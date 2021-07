Ex intendente le dice a Manfred Reyes Villa que la corrupción está bajo sus "bigotes"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Después de su destitución y el anuncio de una investigación en su contra por denuncias de hechos de corrupción, Fernando Vargas le respondió al alcalde Manfred Reyes Villa y lo acusó de hacerse de "la vista gorda" frente a los hechos de corrupción "bajo sus bigotes".

Fernando Vargas fue designado como intendente municipal después que en plena campaña electoral para la alcaldía renunció como candidato del MNR y manifestó su apoyo a Reyes Villa, el pasado 8 de mayo.

“Lamentablemente no hubo oportunidad de presentar la renuncia, nosotros ingresamos para lograr un cambio en el municipio, buscamos alejar a personas que están vinculadas a gestiones pasadas con la extorsión y corrupción (…) Lamentablemente estamos tomando esta decisión”, señaló Vargas a la Red Uno.

En su carta de renuncia Vargas explica que a pesar de sus intentos por erradicar la corrupción de esa dependencia, no logró el objetivo y, además, su esfuerzo no fue valorado por el Alcalde. "Me apena que este esfuerzo no haya sido valorado por su persona".

El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gustavo Vargas, explicó, en conferencia de prensa, que "la corrupción debe estar al margen de toda gestión". "Estamos acá para aclarar el hecho de la destitución del intendente. La instrucción ha sido dada esta tarde. Este evento se produce por varias denuncias que hoy fueron comprobadas".

La Alcaldía comunicó que hubo denuncias en contra del ex funcionario, por lo que habría sido destituido. Manfred Reyes Villa compartió, más tarde, una misiva mediante la cual expuso que fue él quien instruyó que separaran del cargo a Vargas. También dijo que se concentrarán en investigaciones.