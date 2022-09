Cinco heridos del accidente en Tembladerani, relatan sus testimonios tras el fatal desenlace

La Paz

“Sí, fue una desgracia pero todavía tengo fe”, con estas palabras Víctor Alfaro, de 53 años, respondió al alcalde Iván Arias la consulta que le hizo sobre si es el ciudadano que llegó de la Argentina y que recientemente había comprado un vehículo para trabajar como taxista. Arias mostró su asombro ante la respuesta y resaltó el espíritu demostrado por Alfaro, quien postrado en una cama del Hospital de Cotahuma presenta un cuadro de traumatismo encéfalo craneal leve.

La primera autoridad de La Paz llegó pasadas las 10:30 al hospital municipal Cotahuma. En la puerta se encontró con la esposa de Eusebio Condori, trabajador edil de activos fijos que se transportaba el lunes al mediodía en el taxi de Alfaro y que fue uno de los vehículos más afectados por el vuelco del camión en la calle Julio Téllez de Tembladerani.

La directora del Hospital de Cotahuma, Elva Espejo, ante la consulta del alcalde Arias, describe el cuadro de salud de Condori. “Tiene 41 años, está policontuso, tiene fracturas en la segunda, tercera y cuarta costilla del lado izquierdo, también tiene herida abierta en la cabeza, se le ha hecho la sutura, está con antibióticos, hay una fractura en la escápula izquierda y en el manubrio del esternón”, le explicó Espejo al alcalde Arias.

Otra de las víctimas del accidente, Victoria Chipana, quien perdió a su esposo en el accidente, contó a Arias que el camión le golpeó justo el momento en que entraba a su tienda con su hija para evitar ser arrollada.

“Me he asustado, he entrado a la tienda y apenas estaba entrando me ha agarrado el camión, toda mi vitrina, a mí más me ha hecho volar, me dolía mi pie, mí cadera; esta mañana ya me he levantado, me han dicho que es muscular nomás”, dijo Chipana.