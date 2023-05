Ciudadanos reportan alergia y ardor de ojos en la ducha piden pronunciamiento de Epsas

La Paz

En las últimas semanas se hicieron virales en redes sociales quejas de ciudadanos de diferentes zonas de La Paz que reportan sufrir episodios de alergia, estornudos, ardor de ojos y garganta cerrada al ingresar a la ducha, y piden a la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (Epsas) que se pronuncie al respecto.

Los afectados manifiestan que estos episodios son recurrentes y se ven obligados a salir de la ducha por los fuertes síntomas.

Ante está situación, vecinos de diferentes zonas se están organizando para solicitar un análisis del liquido elemento o en su defecto hacerlo de manera particular, según manifestaron en redes sociales.

"No les está pasando que al darse una ducha en La paz, es como que empiezan a estornudar, a tener una especie de alergia, hicimos revisar toda mi casa y nada, a alguien mas en La paz le pasa?", afirmó un usuario.

Además, expresan su preocupación por el consumo dicha agua, sospechan que el hecho se debe a una posible contaminación o tal vez al exceso de cloro. Sin embargo, esperan un pronunciamiento oficial de las autoridades.

"Más de un mes bañandome como si me gasificaran, con ardor de ojos, picazon de garganta he infinitos estornudos. Mi Naíma lloraba al bañarse y de hecho prefería no bañarse a tener que pasar por la tortura de estornudar, pense que era mi calefón (...)", aseveró otra usuaria en su res social.