Cívicos: Cuestionan el sistema judicial y manifiestan su preocupación por los avasallamientos en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

El segundo vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, manifestó que el Gobierno nacional busca amedrentar a las personas con procesos instaurados en Santa Cruz y La Paz, ante las protestas realizadas por el Censo, cuestionó que el sistema judicial no acepte denuncias de quienes no son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, manifestó su preocupación por los avasallamientos en el departamento.

“Como era de esperarse, este gobierno está arremetiendo contra los que ejercieron y ejercimos nuestro derecho constitucional a la protesta, lo cual se vio finalizado con una ley que firmó el mismo presidente (Luis Arce). Creo que todo esto es una forma de amedrentar a todas las personas, ya no solamente a quienes encabezaron esta lucha sino a todas las personas que han salido a apoyar y a manifestarse”, dijo el cívico cruceño.

“Ninguna de estas tiene asidero, peor si han formalizado denuncias en La Paz en Sucre también, y lo peor es que aceptan todo tipo de denuncias de cualquier persona sin fundamento alguno cuando son del MAS, cuando son ciudadanos los están queriendo denunciar a alguien afín al MAS, la dejan sin efecto. No hay ninguna denuncia contra los empleados públicos del Movimiento Al Socialismo que ejercieron violencia durante el paro y hasta ahora no hay ninguno de ellos procesados. Sin embargo, con simples acusaciones y sin pruebas aceptan las denuncias de los miembros del MAS”, agregó.

Cochamanidis también aseveró “acusan allá cuando los hechos sucedieron acá, habría que ver las pruebas, habría que ver quién es el fiscal que asume la defensa del MAS porque repito, el Ministerio Público ha demostrado desde hace muchísimo tiempo que es totalmente servil a lo que desea el MAS y en este caso parece no ser la excepción, así que a quienes hayan denunciado, se asumirá la defensa como corresponda cuando lleguen las situaciones correspondientes.

Añadió “hasta el momento al Comité pro Santa Cruz no ha llegado ninguna notificación, entiendo que tampoco a la casa del doctor (Rómulo) Calvo porque suponemos que sería contra él y otros líderes que tocaron que encabecen esta lucha. Pero como dije, en caso de que lleguen estas notificaciones, será la parte jurídica la que la analizará y la defensa será como corresponde”.

Asimismo, subrayó “parece que ellos no se ponen de acuerdo con sus mentiras, el hecho de que radique o no en La Paz (el proceso) no tendría efecto porque si están acusando a personas de acá por hechos sucedidos acá, tendría que hacerse en el lugar en teoría de los delitos de los que se los acusa, en este caso correspondería a Santa Cruz.

El segundo vicepresidente del ente cívico cruceño manifestó su preocupación por los avasallamientos en el departamento.

“Ni se ha pronunciado el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ni se ha pronunciado la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), creo que los directos encargados de esto son tanto el INRA por el tema tierras y la ABT por el tema forestal pero también el municipio Santa Cruz de la Sierra y el municipio de La Guardia, creo que ellos deberían ser los primeros en manifestarse, pero no solamente sacando comunicados sino también asistiendo al lugar, viendo qué es lo que pasa.

“Y lo único que se tiene que hacer es cumplir la ley y si en esa zona no se puede asentar porque es un área protegida, pues no se lo puede hacer y los que son llamados a que se respeten las normas y las leyes tienen que proceder de la manera como corresponde, pero tienen que apersonarse a estas instituciones tanto los municipios como las instituciones nacionales como es el INRA y la ABT”, aseveró.

Finalmente, afirmó “sabemos cómo llegan estos avasalladores, quien los manda y quienes los protegen. Aquí lo que tiene que hacer el Gobierno es ser claro y franco en la política que van a tomar, aquí tiene que respetarse la norma esas tierras tienen propietarios, pero sobre todo son áreas protegidas.