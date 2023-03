Cocaleros de Chamaca impiden el arribo de Evo Morales a La Asunta con un bloqueo

La Paz, Bolivia

Cocaleros de Chamaca y la Central La Asunta en los Yungas de La Paz bloquearon el paso y el expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, no pudo llegar al pueblo.

El líder del partido azul tenía programado dos talleres de formación política, uno en Santa Rosa y otro en el poblado de La Asunta. Logró llegar al primer taller y fue recibido por su militancia, pero no pudo llegar al segundo por el bloqueo.

A través de un contacto telefónico, que habría realizado en Irupana, se dirigió a sus bases que estarían en el Coliseo y prometió regresar a La Asunta en helicóptero. La medida de presión instalada en Chamaca impidió su arribo.

“Hermanas y hermanos, ahora no he llegado seguramente, pero la próxima nos planificamos y vamos a entrar, vamos a llegar a La Asunta en helicóptero para que estos grupos no estén molestando", sostuvo Morales según un audio que compartió radio FM Bolivia.