COD califica paro en Cochabamba como contundente

Cochabamba, Bolivia

Luego de media jornada de bloqueos en distintos puntos de la ciudad de Cochabamba, la Central Obrera Departamental (COD) calificó el paro como contundente.

Desde primeras horas de la mañana, sectores se apostaron en distintas calles y avenidas pidiendo el cambio de la jefatura departamental del Ministerio de Trabajo, por problemas en despidos y reincorporación de trabajadores.

Al respecto, la Ministra de Trabajo Verónica Navia indicó que no recibió ningún tipo de documentación referida a las demandas de la COD y por las que realizaron el paro de hoy.

"Estoy esperando que me hagan llegan cualquier tipo de documentación que no haya sido tratada en esta jefatura. No nos corresponde sancionar, no somos instancia orgánica", indicó Navia.