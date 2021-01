COEM suspende actividades y circulación vehicular los domingos

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) determinó suspender todas las actividades deportivas y de recreación para precautelar la salud de los ciudadanos ante el rebrote y el incremento alarmante de casos Covid-19.

- Día domingo 17 de enero se restringe la circulación de vehículos particulares y públicos desde las cero horas, hasta las cero horas del día lunes. - Lunes a sábado la circulación de vehículos particulares y públicos serán desde las 05:00 a 22:00. - Día domingo 17 de enero se restringe todo tipo de actividad económica y eventos públicos. - Se restringe el funcionamiento de piscinas públicas y parques recreacionales. - Circulación peatonal y en bicicletas está permitida sólo a 200 metros de los domicilios.

El alcalde suplente temporal, Iván Tellería, dijo también que la circulación de vehículos tanto de sector público como privado está restringida el fin de semana.

“De acuerdo a un informe del Sedes, el municipio de Cochabamba está en riesgo, está en alerta roja y teniendo conocimiento de que no podemos volver a una cuarentena rígida, afectar la economía, se determinó que los domingos no exista ninguna actividad”, remarcó.

Otra de las medidas es que el Cementerio General no recibirá visitantes. Tellería señaló que no habrá servicio delivery. "Si no hay actividad económica no justifica el servicio delivery los domingos" aseguró. La normativa entrará en vigencia del 16 al 31 de enero.