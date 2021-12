Coldplay se retira de la música y el rock pop británico llora la triste decisión

Cargando...

Sin lugar a dudas, Coldplay es una de las bandas icónicas del rock-pop inglés, que se prepara para dejar de hacer música, lo que ocurrirá en 2025, luego de la última gira que han preparado a nivel internacional. Chris Martin anunció el retiro en una entrevista finalizando este año 2021.

Para quienes no lo saben, la banda británica nació en Londres en 1996 y está integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Chris hizo el triste anuncio contando los planes para Coldplay.

“Tenemos tres años más y nuestro último disco saldrá a finales de 2025. Después de eso sólo quizás estemos de gira y tal vez hagamos alguna colaboración, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces”, indicó el vocalista.

Durante toda su trayectoria Coldplay ha lanzado nueve álbumes desde su debut, han ganado siete premios Grammy y vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. En septiembre pasado, Coldplay extendió su acuerdo con Warner Music. Además, la banda firmó un nuevo acuerdo a largo plazo con Parlophone y Atlantic Records.

El último disco del grupo, lanzado en octubre de 2021, se llama “Music of the Spheres”. Los críticos lo han descrito como una mezcla desigual de power-pop empapado de sintetizadores, interludios cósmicos y conmovedoras colaboraciones.

“In my place”, canción que forma parte del álbum “A Rush of Blood to the Head”, lanzado en 2002, es un clásico de la banda y se ha considerado como una de las mejores canciones del pop rock británico. “The Scientist” es otro de los clásicos de la banda y que mejor evidencia el estilo de composición. Su letra dice algo como nadie dijo que fuese fácil, pero tampoco tan complicado.

Antes de retirarse, Coldplay estará en México en 2022 y quizás sea la última gran oportunidad de ver a la banda en vivo en Latinoamérica. Con el agregado de una fecha por parte de Ocesa, Coldplay tocará en México como parte de su gira “Music of the Spheres” en cuatro conciertos. Las fechas son las siguientes:

25 de marzo: Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León

29 de marzo: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco

3 de abril:Foro Sol de la Ciudad de México

4 de abril: Foro Sol de la Ciudad de México