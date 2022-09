Coldplay sorprendió a sus fanáticos en Bogotá e invitó al escenario a Manuel Turizo

Cargando...

Bogotá, Colombia

La noche de este sábado, el joven artista colombiano Manuel Turizo hizo historia junto a Coldplay al compartir escenario durante un concierto en Bogotá, Colombia.

Turizo fue el invitado sorpresa de la velada y tuvo la oportunidad de cantar su éxito “La Bachata”, en el show sold out de la icónica banda británica. Alrededor de 55.000 fanáticos asistieron al espectáculo que fue parte de la gira “Music of the Spheres World Tour”.

El colombiano pudo hacerse sentir en su país natal y Coldplay interpretó su primera bachata, representando la unión dentro de dos estilos musicales: rock y bachata. “La Bachata” de Turizo dominó las listas de Billboard y las listas de reproducción más importantes del mundo en los últimos meses.

“Fue un honor para mí tocar con Coldplay en su última noche en Bogotá, como parte de su tour mundial”, compartió Turizo. “No puedo creer que Coldplay haya interpretado ‘La Bachata’ conmigo. Nunca hubiera pensado que esto sucedería y siento que todavía estoy en un sueño al saber que Coldplay hizo historia conmigo para nuestros fanáticos. Nunca dejes de soñar”.

El viernes por la noche, Coldplay también sorprendió a los fanáticos en su primer show con entradas agotadas en Bogotá, al tocar su propia versión del éxito mundial “La Canción” de JBalvin y Bad Bunny. La legendaria agrupación mostró que la música latina ha influido en ellos y cómo el género urbano se ha vuelto popular en todo el mundo.