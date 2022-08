Colegio Médico de Bolivia rechaza uso opcional del barbijo en espacios abiertos

Bolivia

El Colegio Médico de Bolivia rechazó la decisión del Ministerio de Salud de flexibilizar el uso de barbijo en espacios abiertos. El presidente de la institución, Luis Larrea, señaló que la medida debía ser tomada con base en recomendaciones científicas y técnicas, además advirtió que pueden incrementarse los casos de Covid-19 y de viruela del mono.

“No hay ninguna estrategia que se tenga a nivel nacional, a nivel del Gobierno central, y por lo tanto, le decimos al ministro que el Colegio Médico no actúa políticamente, sino científicamente. Las estrategias que emanan del Ministerio de Salud hoy día causan sorpresa. La vacunación no ha llegado como a otros países y como recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dice que se tiene que llegar al 70 por ciento mínimamente de la población vacunada para que se haga la inmunización en rebaño y Bolivia ha alcanzado el 52%”, explicó el presidente del Colegio Médico Nacional.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que Bolivia ya está en una “nueva normalidad” y que el uso de barbijo en espacios abiertos “es opcional”, es decir, que ya no se debe usar en espacios abiertos, pero el uso del tapa boca continuaría siendo obligatorio en espacios cerrados, reporta la agencia ANF.

Auza señaló que estas determinaciones surgieron luego de sostener una reunión con el Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias, donde se modificaron los artículos 1, 3, 6 y 17 de la Resolución 0017.

En este marco, la presidenta del Comité Científico Nacional del Colegio Médico, Virginia Paredes, expresó su preocupación por las medidas que se asumieron y aclaró que en el país la cobertura de vacunas contra el covid-19 sólo alcanzó a un 52%, lo que significa que el otro 48% de la población no estaría inmunizada, por lo tanto estaría expuesta al contagio.

“Bolivia está en el puesto 131 de las coberturas de vacunación, indudablemente ese dato nos preocupa. No estamos en las condiciones de poder entrar a una normalidad (…) Se habla que no se va a usar barbijo en espacios abiertos, pero en espacios abiertos también hay marchas, bloqueos y si tomamos tácitamente no usar el barbijo en espacios abiertos, entonces, es no usarlos”, sentenció.