Infectólogo no ve oportuno flexibilizar el uso del barbijo: "quizás en enero del próximo año"

Santa Cruz - Bolivia

Este martes el ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que el uso del barbijo será opcional en exteriores, aunque la instrucción continúa siendo obligatoria en espacios cerrados.

El infectólogo Juan Saavedra considera que el país no está listo para flexibilizar el uso del barbijo puesto que aún no se ha alcanzado el 60% de población vacunada. "Las condiciones epidemiológicas del país no son las adecuadas para levantar esta medida, quizás para enero del próximo año, pero en este momento no", dijo el experto.

Aseguró que con el porcentaje de cobertura de la vacunación será inevitable que el país entre en una sexta ola de coronavirus entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

"La medida no es oportuna. Si tomamos en cuenta que solo 6 millones de la población tiene dos dosis de la vacuna, es insuficiente para asegurarnos que no tengamos una sexta ola", recalcó.

La autoridad nacional también remarcó que las instituciones públicas volverán a la atención de horario discontinuo y se hace la misma recomendación al sector privado.