Colocan bancas para personas de talla baja en el Prado paceño

La Paz, Bolivia

El alcalde Iván Arias entregó las primeras dos bancas para personas de talla baja en proximidades de la fuente, en el paseo de El Prado, y la Coordinación Nacional de Niños de Talla Baja de La Paz aplaudió la entrega y calificó de “excelente noticia” porque es el inicio de ser “considerados con naturalidad”.

“Alguien me preguntó ¿por qué ponen asientos tan chiquititos? Parece chiste y no se acuerdan que yo hice un compromiso para los de talla baja, quienes fueron los que me pidieron que se pusiera a lo largo de El Prado, unos bancos especiales para ellos; hemos cumplido y ahí van a ver los asientos”, dijo el burgomaestre durante la entrega de la revitalización de las avenidas 16 de Julio y Mariscal Santa Cruz.