Colombia incentivará a la vacunación contra el Covid-19 a través de "carné electrónico"

Colombia

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, dio luces sobre cuál es el paso inmediato del plan de vacunación en su país y cómo se manejará la pandemia por el nuevo coronavirus, que hasta el momento ha dejado 118.188 fallecidos desde que comenzó el ataque de este virus en marzo del año pasado.

Ante esto nuevo a implementarse, Ruiz dio respuestas a una serie de preguntas que pueden ser la que más se den ante la creación del "carné electrónico" para vacunados.



¿Qué hacer con las personas que por voluntad propia no se vacunan?

Está claro que, en la vacunación, prima el interés general sobre el individual.



¿Se estudia la aplicación de las restricciones para personas no vacunadas?

No se descarta aplicar ciertas restricciones a eventos y actividades sociales. Estamos en proceso de análisis sobre este tema.



¿Es posible que Colombia adopte la exigencia de un pasaporte sanitario para el ingreso de restaurantes y otros establecimientos públicos como lo hizo Francia?

Está dentro de las posibilidades. De hecho, ya estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta para poder tener carné electrónico que nos permita tener un control y verificación de vacunación en el país y en diferentes lugares.

Estamos trabajando en una certificación electrónica. Pronto podremos dar más detalles al respecto, así como el alcance que tendrá y sus funciones.En los municipios con población menor a 100 mil habitantes ya existe la vacunación para mayores de 16 años, entonces podemos reconocer que la vacunación abierta para los diferentes grupos de edad priorizados en el Plan Nacional de Vacunación ya comenzó en algunas partes del país.

A todo esto, Ruiz pide tranquilidad a toda la población colombiana, puesto que se ha ido avanzando en la medida que se ha podido, tato así que ya tienen más de 24 millones de dosis aplicadas, más de 15 millones de colombianos con una dosis y más de 10.5 millones de ciudadanos con esquemas completos. Además indica que deben tener en cuenta que si dan apertura a todos los grupos de edad, las aglomeraciones y la logística podría generar complicaciones, entonces es por eso que darán apertura gradual y progresiva de las vacunas. Lo previsible es que a mediados de agosto ya esté vacunada toda la población adulta sin restricciones.

En cuanto al carné electrónico, Ruiz publicó cómo será el carné de vacunación que se entregará a los colombianos tras recibir la vacuna contra la covid-19. El documento llevará los nombres, apellidos, documento de identidad y fecha de nacimiento de la persona vacunada. Además, registrará la fecha de aplicación de la vacuna y el fabricante del biológico que recibirá cada persona. También se consignará la IPS vacunadora y el nombre y la cédula del vacunador.

Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el carné se recoge la información de la primera dosis y se hace la programación para la segunda. Asimismo Ruiz recomienda que el carné lo deben guardar, portarlo siempre, para que posteriormente sea posible en el futuro verificar que ya han sido vacunados