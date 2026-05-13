Comercializadores de carne en Cochabamba se declaran en emergencia por bloqueos

Los comercializadores de carne y ramas anexas de Cochabamba se declararon en estado de emergencia debido a los constantes bloqueos registrados en las carreteras del país, situación que está afectando el abastecimiento de ganado vivo y poniendo en riesgo la estabilidad del sector.

Un representante del sector señaló que cerca del 80% del ganado que llega a Cochabamba proviene de Santa Cruz, por lo que los conflictos y cortes de ruta en la carretera nueva reducen el ingreso normal de animales.

“Estamos en estado de emergencia por los constantes bloqueos que hemos tenido estos días. El ganado vivo, el 80%, viene de Santa Cruz y eso está disminuyendo por los conflictos que hay en la ruta nueva”, manifestaron.

Asimismo, pidió a los sectores movilizados suspender las medidas de presión y evitar mayores perjuicios a la población.

“Llamamos a los sectores movilizados a que depongan actitudes de perjudicar a la población. El 80% de la población boliviana trabaja y gana del día a día y no puede ser que el 20% con los bloqueos perjudique a la mayoría”, comentó.

Precio del kilo gancho

Los comercializadores también indicaron que el precio del kilo gancho de carne registró una reducción en comparación con la pasada gestión.

“Desde el año pasado estábamos con el kilo en más de 50 bolivianos, ahora estamos con 45 y los costos han bajado”, explicó.

Según el sector, durante el anterior gobierno el precio de la carne superó los 50 bolivianos por kilo gancho, mientras que actualmente se redujo entre cinco y seis bolivianos.

“Los precios el año pasado subieron a más de 50 bolivianos, ahora vemos que ha bajado entre cinco y seis bolivianos, pero no puede ser que convulsionando al país quieran otra vez causar problemas”, sostuvo.

El pronunciamiento surge luego de los bloqueos instalados en los últimos días en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, protagonizados por sectores del magisterio que exigen incremento salarial y mayor presupuesto para educación.



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