Cochabamba, Bolivia

Un comerciante atacó con cuchillo a un funcionario de la Intendencia Municipal, ocurrió cuando el trabajador realizaba controles en el mercado del "Cruce Taquiña", recibió un corte en el brazo derecho, de forma inmediata recibió atención médica. El guardia tiene 15 días de impedimento.

Navia indicó que se iniciarán acciones penales en contra del comerciante que agredió al funcionario, piden la intervención de la Policía y Fiscalía. "La agresión es un delito que debe recibir sanción (...) Una persona que no tenía nada que hacer ahí, salió de su puesto y agredió a nuestro guardia", añadió.

Este miércoles era un día de feria y los guardias municipales ingresaron al mercado del "Cruce Taquiña" para intentar ordenar a las vendedoras, despejando las vías y aceras, pero estas tras el paso de los funcionarios es que se registra la violenta agresión a dos funcionarios.

El trabajador agredido fue llevado hasta el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF), para la valoración correspondiente, donde se realizó la denuncia por intento de homicidio.

"Lo irónico es que ahora sentaron denuncia contra la Intendencia, nos acusan por agresión . Dos dirigentes están vendiendo el ingreso al Cruce Taquiña, engañando a la gente. Porque nadie puede lotear las calles (...) Me da rabia la imagen donde los comerciantes nos dicen 'ellos son los abusivos', si nosotros no tenemos nada para defendernos", dijo la autoridad.

Caos y desorden imposibilitan el trabajo de Bomberos y la Intendencia

Pese a los esfuerzos de la Intendencia Municipal de Cochabamba para despejar las vías y aceras de comerciantes, el desorden y los asentamientos fuera de norma persisten. El Intendente indicó que para ingresar a los mercados se debe atravesar por un 'vía crucis', encontrando incluso con 'desdobles' de puestos.

"Hubo una irresponsabilidad tanto de autoridades y dirigentes, porque han permitido estos asentamientos y no dijeron nada. Son 14 años donde los comerciantes han hecho lo que han querido, no hubo principio de autoridad, dieron patentes para que estén en vías, en calles, aceras tapando viviendas, eso no ha sido en esta gestión. Se hicieron de la vista gorda de una construcción de dos pisos en 'La Pampa', donde no tienen ninguna planificación u autorización. En este año no hubo ningún asentamiento ilegal", remarcó Navia.