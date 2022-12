Comerciantes de la avenida San Martín y Punata se agarraron a 'golpes'

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Comerciantes se agarraron a golpes por la instalación de un toldo en la avenida San Martín y Punata, el hecho se registró durante horas de la madrugada, algunos estaban con pasamontañas, cubriendo su rostro.

En las imágenes se observa como un grupo de personas intenta sacar el toldo, jalandolo de la estructura ante la oposición de quienes los instalaron, unos tratan de retirarlo y otros evitaban que completen la acción.

Personal policial llegó hasta el lugar donde se registraba riñas y peleas entre comerciantes. "Nos ha hechado con gasolina, dijo que nos iba a quemar, tenemos la grabación del hecho", contó uno de los vendedores.

"Me echaron con agua, me golpearon, vinieron con sus matones. Incluso me pegaron", indicó la comerciante que se opone a la instalación del toldo.

