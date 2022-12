"Peleas por puestos": Comerciantes establecidos y vendedores ambulantes enfrentados

Cochabamba, Bolivia

Se registraron riñas y peleas entre comerciantes del Mercado del Cruce Taquiña y los denominados 'ambulantes', personal policial llegó al lugar para separar a las vendedoras y evitar que se registren personas heridas. Los altercados se registraron por espacios de venta, durante horas de la noche de este lunes 19 de diciembre.

El grupo de comerciantes del mercado “Cruce Taquiña” al oeste de la ciudad, aseguró que tienen el permiso de la intendencia para realizar una "Feria Costumbrista de Navidad", que iniciaría este 20 de diciembre, cuando intentaban instalarse habrían sido atacados por los vendedores informales.

"Nosotros sacamos permiso en la intendencia, para nuestra feria de costumbres navideñas, ya hemos realizado los pagos en la alcaldía, en recaudaciones. Queríamos armar nuestros puestos ahora, pero las señoras ambulantes no nos dejan, nos amenazaron con quemar nuestras carpas, aseguraron que correrá sangre aquí. Pido que el Intendente venga a este lugar para acomodarnos (...) Agredieron a una mujer que recién tuvo a su hijo y a un joven", señaló la dirigente del mercado, Aracely Vargas.

Pero esta no es la primera vez que se registran estos enfrentamientos, en pasadas ocasiones se han registrado peleas, las comerciantes aseguran que los vendedores informales se han apoderado de las calles y aceras, perjudicando la normal transitabilidad de motorizados y de los peatones, respectivamente.

"Yo más que todo pienso que esto es discriminación, no debería haber. Si ha dado permiso a las señoras del mercado ¿Por qué a nosotros no? Hemos insistido igual, entonces nos tratan las señoras de callejeras, aquel joven que habló primero su boca grabe es, ultrajó a una señora que es mayorcita. Pero ellos dicen no, para ellos sólo nosotros somos los agresores", indicó la representante de las vendedoras informales.