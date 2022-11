Comerciantes piden a Semapa instalar hidrantes en la Av. República

Cochabamba, Bolivia

Comerciantes piden a Semapa instalar hidrantes en la avenida República, ya que el sector es bastante transitado tanto por peatones como por vehículos.

"No hay hidrantes. Estamos muy olvidados, no hay nada. Pasa un incendio o un auto se quema, no tenemos nada de hidrantes. Es muy peligroso que el alcalde se olvide de aquí", comentó un comerciante.