Piden ayuda para los municipios de la Asunta e Irupana que sufren incendios

La Paz

El fuego incesante, estaría poniendo en riesgo a las comunidades ya que el fuego cada vez se vería más cerca de sus hogares, además los cultivos y plantaciones se vieron afectados.

Bomberos, comunarios y voluntarios trabajan sin descanso en las zonas afectadas, debido a que incluso la salud de los comunarios se ven afectados, por lo que piden ayuda y atención de inmediato.

Irupana es otro de los municipios que también resultó gravemente afectado, pobladores del lugar se encuentran desesperados, la humareda producida en esos lugares llegó hasta la ciudad de La Paz, la contaminación según expertos superaría los niveles permitidos de contaminación.

Los concejales Richard Apaza del municipio de la Asunta y Rodolfo Vargas del municipio de Irupana, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, pidieron a las autoridades competentes ayuda, pasa sofocar los incendios, con el fin de que estos se apaguen y no dañen más cultivos.

“Pedimos ayuda a las unidades correspondientes de la departamental de la Gobernación, a la Secretaria de la Madre Tierra, a la unidad de desastres”, para contribuir el apagado de focos de calor, manifestó Rodolfo Vargas concejal del municipio de Irupana.

Las autoridades de esos municipios afirmaron que recibieron ayuda de soldados de las Fuerzas Armadas, quienes pretendían apagar el calor, sin embargo, todos los esfuerzos realizados hasta el momento fueron vanos.

Afirman que priorizan la mitigación de los incendios, para posteriormente cuantificar los daños.

Por su parte el concejal Richard Apaza del municipio de la Asunta, señaló que fue afectado los cultivos de cafetales, causando un grave daño a los productores.

“La Asunta está sufriendo mucho daño, ya que nosotros exportamos el café hacía Francia, y estos sembradíos de café de los productores, están siendo afectados. Se han quemado los cafetales”, manifestó Apaza.

El sector sería un lugar lleno de flora y fauna, por lo que lamentan que incluso los animales del lugar fueron calcinados. Piden ayuda a las autoridades para mitigar el incendio.

