Concejal Molina: “Váyase, señora gobernadora, no diga nada más”

Cochabamba, Bolivia

Al conocer las declaraciones de la gobernadora Esther Soria, la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina, le pidió a la autoridad que presente su renuncia, luego de conocer un audio donde la autoridad dice que "duda” de la existencia de la enfermedad causada por la Covid-19.

Envió una carta abierta a la gobernadora exigiendo que se vaya, le recordó que su padre murió por Covid-19 y que ahora peregrina buscando atención medica para su madre, que también tiene el virus.

“Señora Gobernadora, usted ha dejado de servir a los cochabambinos y, en lugar de ello, nos falta el respeto, como se burla de nuestros muertos. Ud. no ha sido electa como Gobernadora. Por ello, si no puede hacer su trabajo, váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase”, expresó en la carta abierta difundida en sus redes sociales.

En la misiva remarcó que la máxima autoridad departamental sólo habría ejecutado el 44% del presupuesto destinado a enfrentar la pandemia.

“Ud. no ha contratado el personal médico necesario, no ha provisto de medicamentos a la gente, no ha establecido una red de salud, lo que hace que los hospitales nos cierren la puerta en la cara, como me ha cerrado hoy la puerta en mi cara y con mi madre enferma, el Hospital Belga”, señala.