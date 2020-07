Gobernadora Soria: “Es un audio montado, soy víctima de persecución”

Cochabamba, Bolivia

La Gobernadora, Esther Soria, dijo ayer por la tarde que no recuerda haber mencionado que duda de la enfermedad originada por el Covid-19. Esas fueron sus primeras declaraciones después de que se difundiera el audio.

“No he escuchado completo, yo quisiera escuchar todo el audio. Creo en el virus, existe el virus”, aseveró la autoridad.

Al conocer la denuncia de la asambleísta Lizeht Beramendi dijo que el audio posiblemente se haya grabado en el primer conflicto que hubo en K’ara K’ara donde los vecinos “autoconvocados” expresaron que no creían que el Covid-19 existía.

“Yo no tengo miedo morir o vivir compañeros, es más ni siquiera tengo miedo a esta enfermad, hasta yo he dudado, será que existe esta enfermedad, me pregunto, quisiera ver a un enfermo de Covid”, expresa en el audio en medio de aplausos de las personas reunidas en ese lugar.