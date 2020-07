Presunto audio de la Gobernadora pondría en duda el Covid-19

Cochabamba, Bolivia

La asambleísta, Lizeth Beramendi, dio a conocer un audio que circula de la gobernadora Esther Soria y los “autoconvocados”, en el cual la autoridad dice que "duda” de la existencia de la enfermedad, causada por el coronavirus (Covid-19).

“Yo no tengo miedo morir o vivir compañeros, es más ni siquiera tengo miedo a esta enfermad, hasta yo he dudado, será que existe esta enfermedad, me pregunto, quisiera ver a un enfermo de Covid”, expresaría Soria en el audio, ovacionada en medio de aplausos.