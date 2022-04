Concejales de UCS y el MAS aprueban proyecto de ley para que Emacruz garantice el aseo urbano

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La mañana de este miércoles, el Concejo Municipal del municipio de Santa Cruz aprobó la ley de propuesta por parte de los concejales oficialistas en el que dan luz verde para que Emacruz garantice el aseo urbano durante el tiempo transitorio, hasta que se lance la convocatoria para adjudicar el servicio a través de una licitación internacional.

Al término de la sesión donde seis concejales aprobaron la norma, tanto de UCS y el MAS, el presidente del Concejo Municipal Israel Alcocer, manifestó que la decisión se tomó porque no se puede dejar sin el servicio de recojo de basura en la capital cruceña, para así preservar la salud pública.

Durante este 2022, el alcalde Jhonny Fernández anuló dos procesos de contratación por distintas irregularidades. El contrato del actual operador, Vega Solví, fenece el próximo lunes 25.

"No podemos perjudicar al pueblo de Santa Cruz porque en tres días se nos va a llenar de basura, eso no se puede permitir y estamos saliendo de una pandemia", expresó Rosario Callejas, concejal del MAS.

Sin embargo, para los concejales como Lola Terrazas, Noemí Centellas y Manuel Saavedra, la ley es innecesaria, porque esa es una obligación de esa empresa municipal desconcentrada. Sin embargo, este miércoles.

'Mamén' pidió que Emacruz presente a la población las acciones que tomará para mantener el aseo de la ciudad a seis días de concluirse el contrato con la empresa Vega Solví.

Durante la sesión, el legislador se abstuvo argumentando que la empresa descentralizada no necesita de leyes para cumplir las funciones y responsabilidades por las que fue creada.

“Esta no es una situación de emergencia porque se hayan acortado los plazos, es una situación de emergencia porque Emacruz fue incompetente y no asumió su responsabilidad. Me abstuve porque no es necesario hacer leyes para decirle a los funcionarios públicos lo que tienen que hacer, porque si entramos en esta dinámica, mañana tendremos que aprobar una ley para decirle a alumbrado público para que cambie los focos que se queman o que el Zoológico les de alimentación a los animales”, aseveró.

Adelantó que fiscalizará a la empresa que se haga cargo de la limpieza durante los meses que dure el contrato transitorio y espera que la licitación del nuevo servicio se haga con transparencia y capacidad profesional.